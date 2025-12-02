Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası olay sözler: Hata yaptılar!

Süper Lig'in 14. haftası müthiş bir maça sahne oldu. Haftanın maçında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-Lacivertliler'in uzatma dakikalarında bulduğu golle mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.
“Galatasaray maç geneli yüzde 52 topa sahip olmasına rağmen, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin pas sayısı da yüzdesi de fazladır. Her ne kadar Fatih Tekke biz dördüncülük için yorum yapsa da istedikleri bir sonuç buydu ve olmaz olmaz bir sonuç değildi. Bana 70'lerdeki derbilere benzedi bu maç. 0-0, 1-1 biten maçlar olurdu.”
“Futbolda konsantrasyon çok önemli. Aşırı konsantrasyon size güven getiriyorsa, güvendeyseniz bu iyidir. Ama aşırı konsantrasyon size telaş getiriyorsa bu sıkıntı olabilir. Bir anda Galatasaray’ın konsantrasyon bozukluğuna sebep olan o sakatlık, Galatasaray’ın konsantrasyonunu bozdu. En nihayetinde ise bu ligde, bazı takımlara karşı 1-0'ı koruyabilirsiniz ama Galatasaray bugün bunu tercih ederek hata yaptı."
“Bugünkü maçı küçük detaylar belirleyecekti ve öyle de oldu. Camianın bu arzusuna, coşkusuna Fenerbahçe’nin bu oyunu yetmezdi ve yetmedi. Galatasaray’ın da bu oyunu 1-0’ı kurtarmazdı.”
“Hiç maç oynanmasa Galatasaray için 1 puana tamam olurdu. Fakat maç bitiminde “Bu maç elimden gitti” diyor. Fenerbahçe açısından baktığımızda ise aylar sonra ilk kez lider olma şansınız var, rüzgarı arkanıza almışsınız; fakat konsantrasyonda kalite düşük kalırsa hatalar başlar.”
“Bence Tedesco’nun kafası Ferencvaros maçından sonra karıştı; yoksa Levent’i oynatıp forvette de Duran ya da Talisca ile başlayacaktı. Fenerbahçe orta sahası bir 6 numara, iki 8 numarayla oynuyor. 8 numaralar tüm sahayı kovalamakla sorumludur. Oradaki oyuncu Alvarez’e yardımcı olacak, Brown’a yardımcı olacak, Kerem’in arkasından gidip bindirme yapacak. Bunu İsmail nasıl yapar? İki iki daha dört; şampiyonluğa oynayan takımlar iki tane düz 6 numarayla günümüz oyununda zorlanırlar. Hele bir de bu iki 6 numaradan birini 8 numaraya, 10 numara olanı da 8 numaraya çevirirseniz bu kez üretemezsiniz.”
