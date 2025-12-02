Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası olay sözler: Hata yaptılar!

"TEDESCO'NUN KAFASI KARIŞTI"

“Bence Tedesco’nun kafası Ferencvaros maçından sonra karıştı; yoksa Levent’i oynatıp forvette de Duran ya da Talisca ile başlayacaktı. Fenerbahçe orta sahası bir 6 numara, iki 8 numarayla oynuyor. 8 numaralar tüm sahayı kovalamakla sorumludur. Oradaki oyuncu Alvarez’e yardımcı olacak, Brown’a yardımcı olacak, Kerem’in arkasından gidip bindirme yapacak. Bunu İsmail nasıl yapar? İki iki daha dört; şampiyonluğa oynayan takımlar iki tane düz 6 numarayla günümüz oyununda zorlanırlar. Hele bir de bu iki 6 numaradan birini 8 numaraya, 10 numara olanı da 8 numaraya çevirirseniz bu kez üretemezsiniz.”