Emre Belözoğlu: 50 yaşında da olsam milli takıma çağırdıklarında gelirim

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında yarın Arnavutluk'un konuğu olacak. Mücadele öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli takım için heyecanının hiçbir zaman bitmeyeceğini söyleyen Emre Belözoğlu, "Her şeyden önce bu göreve beni layık gördüğü için sizlerin huzurunda hocamıza teşekkür ediyoruz. Biz burada, gerek saha içinde gerek saha dışında diğer takım arkadaşlarımla birlikte hocamıza yardımcı olmak için varız. Göğsümde bu şanlı bayrağı taşıdığımız sürece hiçbir zaman heyecanım bitmez. Yarın bir gün 50 yaşında evimde otururken beni milli maça çağırsalar aynı heyecanla gelirim. Milli takımın olduğu her yerde bana var olmak büyük şereftir. Sahada konsantrasyonumu hiçbir zaman kaybetmedim" diye konuştu.

"BU TURNUVAYA KATILMAK İSTİYORUZ"

EURO 2020'ye katılmak istediklerini ifade eden Belözoğlu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim için büyük bir şeref. Yeterli şekilde konsantre olmak için çok sebebim var burada. Herkesin sevdiği bir milli olmak öncelikli hedefimiz ancak turnuvalara da gitmek istiyoruz. Yetenekli bir kadromuz var. Hem genç hem de tecrübeli oyunculardan. Bu tecrübeyi yıllar önce yaşamış ve ülkemize yaşatmış bir teknik adam başımızda. Hocamızın varlığı da bizim için büyük avantaj. Bende hoca ile 20'li yaşların başında çalışmıştım. Onun eğiticiliği herkes tarafından biliniyor. Bizler grupta iyi rakiplere karşı oynayacağız ama iyi bir jenerasyon var. İyi harmanlanmış bir ekip var. Bu turnuvaya katılmak istiyoruz. Ülkemiz de bunu hak ediyor diye düşünüyorum. İnşallah hocamızla birlikte bunu bir alışkanlık haline getirip, yolumuza davet etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.