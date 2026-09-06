Emre Belözoğlu Amedspor maçında çıldırdı! "Başlı başına skandal"

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçen teknik direktör Emre Belözoğlu, takımının performansından memnun olduğunu belirtirken kaçan galibiyet nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

"3-4 FARKI BULMAMIZ GEREKİYORDU"

Mücadelenin izleyenler açısından keyifli, teknik adamlar açısından ise oldukça zorlu geçtiğini ifade eden Belözoğlu, Kasımpaşa'nın skor olarak daha farklı bir galibiyet alabileceğini dile getirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle ortaya koydukları oyundan memnun kaldığını belirterek, karşılaşmanın büyük bölümünde kontrolün kendilerinde olduğunu vurguladı.

"AMED'İN GÜÇLÜ BİR KADROSU VAR"

Rakibin yalnızca kısa bir bölümde oyuna ortak olabildiğini belirten Belözoğlu, Amed Sportif Faaliyetler'in kadro kalitesine dikkat çekti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü, futbolun zaman zaman bu tür sonuçlarla karşılaşmayı gerektirdiğini ve alınan beraberliğin kendileri adına önemli bir tecrübe olduğunu ifade etti.

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR'A TEPKİ

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın kararları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Emre Belözoğlu, özellikle penaltı pozisyonunun verilmemesine tepki gösterdi.

Belözoğlu, "Hakemin maçın sonunda o penaltıyı vermemesi başlı başına skandal. Bu hakemlerle bizi yine zor bir sene bekliyor" diyerek hakemlerin de karşılaşmalardan gerekli dersleri çıkarması gerektiğini söyledi.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Kasımpaşa'nın sezon hedefleri hakkında da konuşan Belözoğlu, kulübün geleceğine yönelik bir yapılanma içerisinde olduklarını aktardı.

Takımın yaş ortalamasının genç olduğuna dikkat çeken Belözoğlu, futbolun bireysel hataları ağır şekilde cezalandırabildiğini söyledi.

Genç oyunculara yapılan yatırımların önümüzdeki yıllarda karşılığını vermesini beklediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Bugün 2. ve 3. Lig'den gelen oyuncular oynadı. Bizim kümede kalmak dışında bir hedefimiz olamaz; fazlasını yüklemek doğru değil." dedi.

Skor 2-2'ye geldikten sonra dahi oyuncularının mücadele isteğini korumasından memnuniyet duyduğunu belirten Belözoğlu, genç futbolcularıyla çalışmaktan keyif aldığını ifade etti.

"İŞLER KÖTÜ GİTMİYOR"

Kasımpaşa'nın fiziksel performansına da değinen Emre Belözoğlu, takımının ligin en fazla koşan ekipleri arasında yer alacağını düşündüğünü söyledi.

Tecrübeli teknik adam, tüm yaşananlara rağmen takımından memnun olduğunu belirterek çalışmalarına aynı şekilde devam edeceklerini dile getirdi.