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Emre Belözoğlu Ankaragücü'nün başında ilk yenilgisini aldı! İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu

22.10.2023 18:05 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele İstanbul ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, Emre Belözoğlu Ankaragücü'nün başında ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadele İstanbulspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibin gollerini 12. dakikada Djakaridja Traore ve 62. dakikada Emir Gültekin kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci'den geldi.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor 5 puana ulaşırken, Ankaragücü 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Ankaragücü evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

HAKAN YAKIN GALİBİYETLE BAŞLADI

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Ankaragücü maçı öncesinde ligde galibiyeti bulunmayan İstanbulspor, teknik direktörlüğe getirilen Hakan Yakın'ın yönetiminde çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrılmayı başardı ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK YENİLGİSİ

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Ankaragücü'nün başındaki ikinci lig maçına çıkan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin başındaki ilk yenilgisini aldı. Ayrıca Emre Belözoğlu, İstanbulspor maçıyla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 100. maça çıkmış oldu.

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