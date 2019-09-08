Emre Belözoğlu: Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor

Karşılaşmanın ardından takım kaptanı Emre Belözoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki futbolcu, 100. maçına doğum gününde çıktığı için çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Yaklaşık 25-26 senedir göğsümde dünyanın en güzel bayrağını taşıdım. Kendimi her zaman şanslı hissediyorum ve Allah'a hamdolsun diyorum. 100. maç. Aynı zamanda doğum günüm. Güzel bir tevafuk oldu. Genç, enerjik ve iyi bir oyuncu grubunun içinde olduğum için çok mutluyum. Milli takımlarda forma şansı vermiş tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"BU TAKIM ŞAMPİYONADA OLMAYI HAK EDİYOR"

Andorra karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Belözoğlu, “Maçta sonra taraftarımızın bana gösterdiği teveccüh, bana çok iyi bir gece yaşattı. Teşekkür ediyorum. Mükemmel bir gece oldu. Son dakikada da olsa kazanmayı bildik. Şampiyonaya gitmek böyle maçlardan geçiyor. Kazandığımız için mutluyuz. Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor” açıklamasını yaptı.

"KARİYERİMİN SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"