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Emre Belözoğlu: Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 08.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda olmayı hak ettiklerini söyledi. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra’yı 1-0 mağlup etti.

Emre Belözoğlu: Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor

Karşılaşmanın ardından takım kaptanı Emre Belözoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki futbolcu, 100. maçına doğum gününde çıktığı için çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Yaklaşık 25-26 senedir göğsümde dünyanın en güzel bayrağını taşıdım. Kendimi her zaman şanslı hissediyorum ve Allah'a hamdolsun diyorum. 100. maç. Aynı zamanda doğum günüm. Güzel bir tevafuk oldu. Genç, enerjik ve iyi bir oyuncu grubunun içinde olduğum için çok mutluyum. Milli takımlarda forma şansı vermiş tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"BU TAKIM ŞAMPİYONADA OLMAYI HAK EDİYOR"

Andorra karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Belözoğlu, “Maçta sonra taraftarımızın bana gösterdiği teveccüh, bana çok iyi bir gece yaşattı. Teşekkür ediyorum. Mükemmel bir gece oldu. Son dakikada da olsa kazanmayı bildik. Şampiyonaya gitmek böyle maçlardan geçiyor. Kazandığımız için mutluyuz. Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor” açıklamasını yaptı.

"KARİYERİMİN SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

Deneyimli futbolcu, milli takıma seçildiği ilk günkü heyecan ile oynamaya devam ettiğini belirterek, “94 senesinde ilk genç milli takıma çağrıldığımda içimdeki enerji neyse bugün de maça çıktığımda içimdeki enerji aynı. Hayatın gerçekleri var ama artık genç değilim. Vücudumu doğru kullanmaya çalışıyorum. Kariyerimin sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim. Bu takımın içinde yer almak büyük bir şeref ve mutluluk” değerlendirmesini yaptı.

"ÇOK HATA YAPMIŞ BİRİ OLARAK GENÇLERE YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Genç futbolculara tecrübelerini aktardığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, “Kendimi hiçbir zaman özel bir yere koymuyorum. İyi bir takım oluşturduğunuzda başarılar geliyor. Milli takımı bütün takımların üstünde görüyorum. Bütün oyuncularda da bu aidiyet olmalı. Genç arkadaşlarıma da bunu öğütlüyorum. Hayatın merkezine futbolu koydum. Oyunculara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok hata yapmış birisi olarak onlara da yardım etmeye çalışıyorum. Futbolu çok seviyorum. Bir gün bitecek. Benim için böylesine bir finalin olması da inşallah kariyerimin sonunda güzel bir veda olur” ifadelerini kullandı.

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