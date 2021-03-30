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Emre Belözoğlu'ndan Kenan Karaman sürprizi

30.03.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samatta, Cisse ve Ademi’de hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman için şimdiden temaslara başladı. Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kenan Karaman, yeni sezon öncesi Kanarya'nın ilk bombası olabilir. Emre Belözoğlu, transfer rekabeti kızışmadan bu işi bitirmek için kolları sıvadı. Öte yandan, Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere başka takımlar da Kenan'ı kadrosuna katmanın peşinde.

Emre Belözoğlu'ndan Kenan Karaman sürprizi

Fenerbahçe, gelecek sezon için şimdiden arayışlara başlarken, hedefteki ismin Kenan Karaman olduğu öğrenildi.

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Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan gurbetçi oyuncu için sportif direktör ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun çalışmaları gizlice yürüttüğü, önümüzdeki aylarda resmi hamlenin yapılacağı gelen haberler arasında. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, Düsseldorf’taki başarılı performansını A Milli Futbol Takımı'na da taşıdı.

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TRANSFER GÖRÜŞMESİ

40 yaşındaki futbol adamı, hem forvette hem de kanatlarda oynayabilen yıldız oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.

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BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE

Emre Belözoğlu, bu konuşmada Kenan'ı ikna edip yeni sezon öncesi şimdiden sözleşme imzalatmanın peşinde. Bunun sebebi ise, birçok takımın Kenan'ın peşinde olması. Başarılı futbolcu, çok yönlü olması ve sözleşmesinin bitmesinin yanı sıra yerli statüsünde oynayacağı için de talibi çok olan bir isim.


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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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