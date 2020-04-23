Emre Belözoğlu'dan saçlara karantinada imajı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüssalgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yapılmaya devam edilirken, liglerin askıya alınmasıyla birlikte futbolcular da bu süreci aileleriyle birlikte evde geçiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş ve oyuncuların da katıldığı video konferans görüşmesinde, 39 yaşındaki oyuncu Emre Belözoğlu'nun saçlarını kısa kestirdiği görüldü.
Daha önce Eden Hazard, Bellerin, Burak Yılmaz gibi isimler saçlarını sıfıra vurmuş ve sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmışlardı.
Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Burak Yılmaz...
Süper Lig'in yıldız ismi Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı
UEFA'dan erteleme kararı
Eskişehirspor camiasına acı haber
G.Saray'a gelen futbolcuya koronavirüs engeli
Trabzonsporlu oyunculardan duygusal paylaşım
Hagi, Rangers'ta mutlu!
100 yıl önceki fotoğraf F.Bahçe Stadı'nda dalgalandı
Cengiz Ünder'den 23 Nisan hediyesi
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi
Cengiz Ünder için sürpriz takas hamlesi
Berke Özer'den teşekkür
Emre Kılınç'tan Galatasaray açıklaması!
Futbolu yakından ilgilendiren öneri
Okuyucu Yorumları 2 yorum