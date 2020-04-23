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Emre Belözoğlu'dan saçlara karantinada imajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.04.2020 19:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş ve oyuncuların da katıldığı video konferans görüşmesinde, 39 yaşındaki oyuncu Emre Belözoğlu'nun saçlarını kısa kestirdiği görüldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüssalgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yapılmaya devam edilirken, liglerin askıya alınmasıyla birlikte futbolcular da bu süreci aileleriyle birlikte evde geçiriyor.

emre bel

İMAJ DEĞİŞTİRDİ, SAÇLARINI KISA KESTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş ve oyuncuların da katıldığı video konferans görüşmesinde, 39 yaşındaki oyuncu Emre Belözoğlu'nun saçlarını kısa kestirdiği görüldü.

Daha önce Eden Hazard, Bellerin, Burak Yılmaz gibi isimler saçlarını sıfıra vurmuş ve sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmışlardı.

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Fenerbahçe emre belözoğlu karantina

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
nerde yeni imaj,gecen de baskatbol antronoru ivin boyle yapmistiniz.
Berber bulamamış kendi kesmis kesin
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