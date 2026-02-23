Emre Belözoğlu'dan şov! İlk şut, ilk gol, ilk seri! Kadıköy'de Kasımpaşa gecesi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında aldığı 1-1’lik beraberlikle kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı. İstanbul temsilcisi, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe’den üst üste iki karşılaşmada puan çıkarmayı başardı. Ligin ilk yarısında da sahasında 1-1’lik eşitlikle sahadan ayrılan Kasımpaşa, böylece sarı-lacivertlilere karşı istikrarlı bir tablo ortaya koydu.
Teknik direktör Emre Belözoğlu 8 maç sonra dört büyüklerden puan aldı.
Kasımpaşalı Jim Allevinah, Süper Lig'deki ilk isabetli şutunu Fenerbahçe'ye çekti ve golü buldu.
