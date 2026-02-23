Emre Belözoğlu'dan şov! İlk şut, ilk gol, ilk seri! Kadıköy'de Kasımpaşa gecesi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

KASIMPAŞA'DAN TARİHİ GOL! SÜPER LİG'DE İLK KEZ...

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında aldığı 1-1’lik beraberlikle kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı. İstanbul temsilcisi, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe’den üst üste iki karşılaşmada puan çıkarmayı başardı. Ligin ilk yarısında da sahasında 1-1’lik eşitlikle sahadan ayrılan Kasımpaşa, böylece sarı-lacivertlilere karşı istikrarlı bir tablo ortaya koydu.

EMRE BELÖZOĞLU 8 MAÇ SONRA...

Teknik direktör Emre Belözoğlu 8 maç sonra dört büyüklerden puan aldı.

1-1 Fenerbahçe

1-2 Trabzonspor

0-3 Galatasaray

0-2 Fenerbahçe

0-1 Trabzonspor

0-2 Trabzonspor

0-4 Galatasaray

0-3 Fenerbahçe

1-2 Beşiktaş

İLK ŞUTUNDA GOLÜ BULDU!

Kasımpaşalı Jim Allevinah, Süper Lig'deki ilk isabetli şutunu Fenerbahçe'ye çekti ve golü buldu.