Emre Belözoğlu dümeni o isme bırakıyor

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda kaptan olması bekleniyor. Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasının ardından takımın saha içindeki liderliğini üstlenecek. Gustavo ayrıca bundan sonraki transferlerde oyunculara verilecek maaş için de üst sınır olacak.
Tecrübeli futbolcunun net maaşı 2 milyon 750 bin Euro. Bonuslarla bu rakam 3 milyon 500 bin Euro'yu buluyor. Yönetim, yeni transferlerde en fazla bir isme daha bu kadar yüksek ücret teklif edecek. Takımda Gustavo'dan fazla maaş alan bir futbolcu olmayacağı öğrenildi. Şu anda kadrodaki bir diğer yüksek ücretli isim olan Kruse ile ise yolların ayrılması bekleniyor.
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