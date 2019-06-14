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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.06.2019 20:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de geçiren Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de

TRTSPOR'un haberine göre; Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir'le sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, sarı lacivertli yöneticilerle kulüp binasında bir araya gelmişti. Yapılan görüşmeler sonucunda 38 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce 2008-2012 ve 2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu, sarı lacivertlilerle 2 Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası zaferi yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'le 24 lig maçına çıkan milli futbolcu, 1 gole imza attı.

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Fenerbahçe emre belözoğlu

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
geldi yine tipini s.
hoşgeldin kaptan:)
aragones de gelecek mi mezardan
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