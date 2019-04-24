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Emre Belözoğlu'ndan çok çarpıcı karar!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 24.04.2019 08:05 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, futbol kariyerinin son zamanlarına yaklaştı. 5 ay sonra 39 yaşına girecek olan Emre Belözoğlu sezon sonu futbolu bırakırsa Başakşehir sportif direktörlüğü ve A Milli Takım futbol koordinatörlüğü tekliflerini masaya yatıracak.

Emre Belözoğlu'ndan çok çarpıcı karar!

Medipol Başakşehir'in tecrübeli kaptanı ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahadaki değişmez ismi Emre Belözoglu'nun sezon sonunda futbolu bırakması gündeme geldi. Başakşehir ile 2 aylık sözleşmesi kalan milli futbolcu, eğer futbolu bırakmaya karar verirse kendisine yapılan 2 teklifi düşünmeye başlayacak.

Medipol Başakşehir cephesi Emre Belözoğlu'na sportif direktörlük görevini teklif ederken, Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanacak A Milli Takım tarafından ise futbol koordinatörlüğü teklifi geldi.

38 yaşındaki futbolcu futbolu bırakması durumunda bu iki tekliften birini seçecek. Emre Belözoğlu futbolu Medipol Başakşehir ile Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak bırakmayı hedefliyor.

(FutbolArena)

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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir emre belözoğlu

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