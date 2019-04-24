Emre Belözoğlu'ndan çok çarpıcı karar!

Medipol Başakşehir'in tecrübeli kaptanı ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahadaki değişmez ismi Emre Belözoglu'nun sezon sonunda futbolu bırakması gündeme geldi. Başakşehir ile 2 aylık sözleşmesi kalan milli futbolcu, eğer futbolu bırakmaya karar verirse kendisine yapılan 2 teklifi düşünmeye başlayacak.

Medipol Başakşehir cephesi Emre Belözoğlu'na sportif direktörlük görevini teklif ederken, Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanacak A Milli Takım tarafından ise futbol koordinatörlüğü teklifi geldi.

38 yaşındaki futbolcu futbolu bırakması durumunda bu iki tekliften birini seçecek. Emre Belözoğlu futbolu Medipol Başakşehir ile Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak bırakmayı hedefliyor.

(FutbolArena)

