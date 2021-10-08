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Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

08.10.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu getirildi. Pro Lisansı olmayan Emre için TFF'nin yeni aldığı kararlar sıkıntı yaratacak gibi duruyor.

Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

Başakşehir teknik direktör olarak Emre Belözoğlu’nu göreve getirdi ancak TFF bir süredir Çağdaş Atan, Ömer Erdoğan ve İlhan Palut gibi Pro Lisansı olmayan teknik direktörlerin Süper Lig’de görev yapmaması için çalışma yapıyordu.

Son iki yılda koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılamayan UEFA Pro Lisans kursu ayın 4’ünde başladı. Ancak bu kursla ilgili şu ana kadar basına yansıyan fotoğraflarda Emre Belözoğlu yer almıyor. Ayrıca yine TV yorumcusu olmayı seçen Volkan Demirel ile Fatih Terim’in yardımcısı Selçuk İnan da kursta yok. Demirel ile İnan henüz A lisanslarını yeni aldıkları için gerekli sürenin dolmaması nedeniyle kursa katılamıyor.

FOTOĞRAFLARDA YER ALMADI

Ancak A lisansını daha önce alan Emre’nin bu kursa katılma hakkı var. Buna rağmen kursla ilgili fotoğraflarda yer almaması dikkat çekici. Eğer iddia edildi gibi TFF, Pro Lisansı olmayanları Süper Lig’de çalıştırmazsa Emre’nin Başakşehir’le yaptığı sözleşme bozulabilir.

Bu arada şu ana kadar kursla ilgili basına servis edilen fotoğraflarda yer alan isimler; İlhan Palut, Necati Ateş, Ali Tandoğan, Orhan Ak, Ömer Erdoğan, Murat Şahin, Gökhan Zan ve Oktay Derelioğlu olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Fotospor


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Emre Belözoğlu
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