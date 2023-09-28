Emre Belözoğlu geri dönüyor! İstanbul ekibi ile görüştü, ilk görüşme olumlu...

Süper Lig'de son olarak RAMS Başakşehir'i çalıştıran ve üst üste alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Emre Belözoğlu için sürpriz bir iddia gündemde.

ASIL HEDEF: EMRE BELÖZOĞLU

Geçtiğimiz günlerde Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor'da teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürerken Fatih Tekke’den boşalan teknik direktörlük görevi için Şenol Can ve Hakan Keleş’le de görüşen İstanbul ekibinin asıl hedefi ise kısa süre önce Başakşehir’den ayrılan Emre Belözoğlu olduğu öğrenildi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Emre Belözoğlu'nun İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile görüştüğü iddia edilirken, görüşmenin olumlu bir havada geçtiği başkanın Belözoğlu'na ellerinden geldiği kadar doğru bir çalışma ortamı sağlama sözü verdiği de gelen bilgiler arasında.

