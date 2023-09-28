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Emre Belözoğlu geri dönüyor! İstanbul ekibi ile görüştü, ilk görüşme olumlu...

28.09.2023 16:52 | Son Güncelleme:
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RAMS Başakşehir ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'nun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, genç teknik adam çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de son olarak RAMS Başakşehir'i çalıştıran ve üst üste alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Emre Belözoğlu için sürpriz bir iddia gündemde.

ASIL HEDEF: EMRE BELÖZOĞLU

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Geçtiğimiz günlerde Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor'da teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürerken Fatih Tekke’den boşalan teknik direktörlük görevi için Şenol Can ve Hakan Keleş’le de görüşen İstanbul ekibinin asıl hedefi ise kısa süre önce Başakşehir’den ayrılan Emre Belözoğlu olduğu öğrenildi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

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Emre Belözoğlu'nun İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile görüştüğü iddia edilirken, görüşmenin olumlu bir havada geçtiği başkanın Belözoğlu'na ellerinden geldiği kadar doğru bir çalışma ortamı sağlama sözü verdiği de gelen bilgiler arasında.

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