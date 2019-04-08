SPOR

Emre Belözoğlu, hakem kararı sonrası formasını yırttı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 08.04.2019 07:45 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede ev sahibi ekibin kaptanı Emre Belözoğlu, ilginç bir görüntü sergiledi. Hakem Serkan Çınar'ın kendisine verdiği sarı karta sinirlenen Emre Belözoğlu, karar sonrası formasını yırttı.

Emre Belözoğlu, hakem kararı sonrası formasını yırttı!

Medipol Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, gördüğü sarı kart sonrası sinirlenerek formasını yırttı.

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Spor Toto Süper Lig’de oynanan Medipol Başakşehir-Konyaspor mücadelesinin 41. dakikasında Emre Belözoğlu rakip futbolcuya yaptığı müdahale sonrası hakem Serkan Çınar tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

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Verilen karta tepki gösteren Belözoğlu sinirini formasından çıkardı. Formasını çekiştirirken yırtan futbolcu maçın kalan süresinde oyuna bu şekilde devam etti.

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Medipol Başakşehir emre belözoğlu

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