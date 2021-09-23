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Emre Belözoğlu için flaş Çaykur Rizespor iddiası

23.09.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra A Milli Takım yardımcılığı için adı geçen Emre Belözoğlu'nun Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile görüşeceği iddia edildi.

Emre Belözoğlu için flaş Çaykur Rizespor iddiası

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası sonunda 1 puanla sonuncu sırada yer alan Çaykur Rizespor 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kötü gidişatın ardından Rizespor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştiren ve dün akşam idmana çıkmayan teknik direktör Bülent Uygun ile yollar resmen ayrıldı.

EMRE BELÖZOĞLU SESLERİ

Medipol Başakşehir'e konuk olacak Çaykur Rizespor'da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla başladı. Skorer'de yer alan habere göre Karadeniz temsilcisi Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra adı A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığı ile anılan ve ayrıca Lazio teknik direktörü Sarri'nin ekibiyle adı anılan Emre Belözoğlu'nun da Rizespor'a sıcak baktığı iddia edildi.

OKAN BURUK'UN DA ADI GEÇMİŞTİ

Çaykur Rizespor'da taraftarların takımın başında görmek istediği teknik direktör Okan Buruk ile ilgili de açıklama yapan kulüp başkanı Tahir Kıran, "Okan Buruk sağlık nedeni ile bu sene çalışmayı düşünmüyor” ifadesini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun yeni işi duyanları şaşırttıEmre Belözoğlu'nun yeni işi duyanları şaşırttı

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra futbolu bırakan ve Sportif direktör olan Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un takımdan ayrılmasıyla takıma A takım teknik sorumlusu olarak da görev aldı. Belözoğlu, son haftalarda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğu küçük bir farkla kaçırmıştı.

Rizespor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldıRizespor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı


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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Emre Belözoğlu
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biran once defolup gitsin rizeye

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