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Emre Belözoğlu imzayı atıyor! Başakşehir'de yaptıkları dudak ısırtmıştı...

19.06.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren Başakşehir'de gündem Emre Belözoğlu... Aykut Kocaman ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren İstanbul ekibi, tecrübeli hocanın performansından memnun kaldı ve sözleşme uzatma kararı aldı.

Emre Belözoğlu imzayı atıyor! Başakşehir'de yaptıkları dudak ısırtmıştı...

Süper Lig 'in 6 şampiyonundan biri olan Başakşehir'i geçtiğimiz sezon küme düşme hattından alarak Avrupa kupalarına taşıyan ve liderliğiyle fark yaratan Emre Belözoğlu'nun kontratı uzatılacak.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

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Akşam'da yer alan habere göre; Başakşehir ile olan sözleşmesinin son senesine giren Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldı ve yeni sezon öncesi uzun soluklu bir kontrat imzalanacak. Başarılı hocanın maaşına da iyileştirme yapılacak.

30 MAÇTA SADECE 5 YENİLGİ ALDI

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Takıma olan katkısının yanı sıra bireysel olarak oyuncuların da performansını üst seviyeye çıkaran 41 yaşındaki teknik adam, Başakşehir'e imza attıktan sonra çıkılan 30 Süper Lig maçında yalnızca 5 mağlubiyet gördü. İstanbul ekibinin idarecileri, Emre Belözoğlu'nu başka takıma kaptırmamak için uzun soluklu ve zamlı bir kontrat sunarak anlaşmaya varmak istiyor.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Emre Belözoğlu
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