Emre Belözoğlu: İnşallah yolun sonunda biz şampiyon olacağız

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu ve şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.
Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşleri sorulan Emre, "Üç senedir bu yarışın içindeyiz, Herkes tecrübelendi. Hocamız çok iyi çalıştırıyor. Her maça final gibi bakıyoruz, inşallah yolun sonunda biz şampiyon olacağız. Büyük takımlar, kafa kafaya gitsek daha avantajlı olabilirdi ama 6 puan öndeyiz. Net bir oyun oynuyoruz. Bielsa'nın bir lafı var, çok değerli; 'İyi bir A planınız varsa, B planına ihtiyaç duymazsınız' diyor. İyi gidiyoruz" dedi.
"SAHA İÇİNDE SİNİRLENDİĞİM ANLAR OLUYOR"
Konyaspor maçında sahadaki agresif tavırları sorulan tecrübeli oyuncu, "Yaşım ilerlese de kendimi sahada tutamadığım anlar olabiliyor. Saha içinde sinirleniyorum. Rakibin ayağına bir müdahalem olmuş olabilir ama sarı kart olmadığını düşünüyordum. Saha içinde eleştirilebilir bir figür olduğumu düşünüyorum, yanlış bir şey yapınca da özür diliyorum. Orada da abartılı bir tepki verdiysem özür dilerim" cevabını verdi.
Henüz geleceğiyle ilgili son kararını vermediğini söyleyen Emre, "Sezon sonunda futbolu bırakıp bırakmama konusunda bir karar vereceğiz. O sonrası, önce bir şampiyon olalım" diye konuştu.
Milli Takım ile ilgili görüşleri de sorulan Emre Belözoğlu, "Şenol hoca, kafasının arkasında hiç planı olmayan, herkese net ve açık ifadelerle istediğini anlatan, iyi bir eğitimcidir. Şenol hoca, daha önce yapmış olduğu işi yine yapıp, en adaletli kadroyu çağıracaktır" ifadelerini kullandı.
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