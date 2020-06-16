Emre Belözoğlu, kırmızı kart gördü!

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının 24. dakikasında çift sarı kartla kırmızı kart gördü.
Alexander Sörloth ile sözlü diyaloğa giren yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu, bir anda öfkelendi. Sörloth, Emre Belözoğlu'na 'Sus' işareti yaptı. Cüneyt Çakır, önce Emre'ye sarı kart gösterdi.
Bu kart sonrası Emre Belözoğlu itirazlarına devam etti ancak Volkan Demirel, sarı lacivertli oyuncuyu koluna girerek soyunma odasına götürdü.
Pozisyonun ardından Alexander Sörloth da sarı kart gördü.
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