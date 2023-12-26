Emre Belözoğlu maçın ardından oyuncularını eleştirdi! "Bu kadar öz güvensiz..."

Süper Lig'in 18'inci haftasında Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

"BU KADAR ÖZGÜVENSİZ OYUNCU GRUBUM..."

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son iki haftadaki ikinci yarılardaki performanslardan memnun olmadığını belirterek, "Kendi adımıza ikinci yarılar sıkıntılı geçiyor. Oyuncu değişikliklerinden sonraki performanstan memnun değilim. Oyunumuz oyuncu değişikliklerinden sonra geriye gidiyor. Düzeltmemiz gerekiyor. Yaşanan sürecin oyuncularımı iyi yönde etkilediğini söyleyemem. Bu kadar öz güvensiz, bu kadar pas hataları yapacak bir oyuncu grubum olduğunu düşünmüyorum. Bu ara bizim için iyi olabilir. Kaybetmeden yola devam ediyoruz. Berabere kaldığımız tüm kazanabilirdik" diye konuştu.





