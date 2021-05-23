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Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

23.05.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sportif direktör olarak görev alan fakat Erol Bulut ile yolların ayrılmasıyla birlikte futbol a takım direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif! Genç teknik adamın bu teklife ne cevap vereceği merak edilirken yapılan resmi teklif herkes şaşırttı. İşte Emre Belözoğlu'na gelen teklifin detayları...

Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif! Fenerbahçe'nin başında çıktığı maçlarda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa oldukça yaklaşan fakat sonunu getiremeyen Belözoğlu'na gelen teklif herkesi şaşırttı. İşte o teklif ve detayları...

BULUT'UN ARDINDAN TEKNİK ADAM OLARAK DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon sportif direktör olarak göreve başlayan ve yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren genç futbol adamı, Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından takımın başında teknik direktör olarak sahaya çıkmıştı.

SÜRPRİZ TEKLİF

Fenerbahçe ile sözleşmesi yakında dolacak olan Emre Belözoğlu'na sürpriz bir teklif geldi. Genç futbol adamı bu teklif karşısında şaşkına dönerken teklifin detayları da belli oldu.

MİLLİ TAKIMDA ANTRENÖRLÜK TEKLİFİ

Asist Analiz'de yer alan habere göre EURO 2020’yi bekleyen A Milli Futbol Takımı’nda flaş bir gelişme yaşanmak üzere. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş’in, Emre Belözoğlu’nu milli takım teknik ekibine antrenör olarak dâhil etmek istediği öğrenildi.Öte yandan Şenol Güneş’in, Emre Belözoğlu ile görüşerek kendisini milli takımın antrenör ekibinde görmek istediğini aktaracağı bilgisi de alındı.

BELÖZOĞLU'NUN CEVABI MERAK EDİLİYOR

Erol Bulut’un ayrılığının ardından Fenerbahçe A Takım Sorumlusu olarak göreve başlayan Emre Belözoğlu’nun, bu teklife ne cevap vereceği konusu ise belirsizliğini koruyor.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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