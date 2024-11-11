Emre Belözoğlu'ndan Arda Güler itirafı! '' İlk imzasını attığında...''

Futbolculuk döneminin ardından teknik direktörlük yapan ve son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaptığı dönemde sözleşme imzaladığı Arda Güler hakkında, KAFA Sports'a konuştu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

''ARDA GÜLER İLK İMZA ATTIĞINDA...''

Arda Güler ile imza attıkları gün eşiyle arasındaki diyalogu anlatan Emre Belözoğlu, ''Arda ilk imzasını attığında eşim internette gördü ve 'Çocuk, o daha napıyorsunuz siz?' demişti. Ben de ona, 'Sen o çocuğu göreceksin, Allah'ın izniyle bir 7 ay, bir sene sonra...' demiştim. Arda gerçekten çok önemli bir oyuncuydu.'' sözlerini sarf etti.

''İÇİNDEKİ CEVHERİ NET BİR ŞEKİLDE GÖRMÜŞTÜM''

Arda Güler'in transfer sürecini anlatan Emre Belözoğlu, ''Küçük yaşta bizle antrenmanlara başladığında, içindeki cevheri net bir şekilde gördüm ve sürecin bir an önce hızlanması gerektiğini düşündüm. Bu konuda Başkan Ali Koç ile görüştük, Selahattin Baki ve Tahir Karapınar ile birlikte, üçümüz başkana durumu sunduk. Başkan da hemen kabul etti. Ardından, Arda'nın annesini ve babasını çağırıp imzaları attık.'' ifadelerini kullandı.

''AVRUPA'DA DOĞAL AMA TÜRKİYE'DE...''

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi hakkında konuşan Belözoğlu, ''Arda, yaşına göre Fenerbahçe'ye ciddi bir gelir kazandırarak gitti. Avrupa'da bu tür transferler doğal ama Türkiye gerçeğinde bu kadar büyük rakamlar kolayca ulaşılabilecek şeyler değil. Bence Arda, meydan okuyan bir karar aldı. Çünkü direkt Real Madrid, her oyuncunun alabileceği bir karar değil. Orada onu kiralık gönderebilecek bir düzen inşa edilebilirdi ama Arda, oynamak isteyerek kaldı ve inşallah oynayacak da." diyerek sözlerini tamamladı.