Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme

Beşiktaş galibiyeti sonrası gözünü Antalyaspor maçına çeviren Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer konusuna da değinen Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe göndermeli cevabı dikkat çekti. Emre Belözoğlu, "Birçok şeyin konuşulması herhalde benim geçmişte yapmış olduğum görevle alakalı gündeme geliyor" ifadelerini kullandı.

"BU BAŞLANGICIN TEK MAÇLIK OLMADIĞINI GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaş karşısında oynadıkları oyunun kendileri için ümit verici olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu, "Sonuçta Beşiktaş geçen senenin şampiyonu. Oturmuş, ciddi kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Kazanmak güzel. Bu başlangıcın tek maçlık bir motivasyon olmadığını göstermek istiyoruz. Sezonun geneline bunu yaymak istiyoruz. Antalyaspor da yeni hocasıyla yeni oyun anlayışıyla istekli ve arzulu başladı. Ligimizde maç kazanmak kolay değil. O yüzden her maçın kendi içinde zorlukları, ayrı senaryoları var. Dersimize çalışıyoruz. Oyuncularımızı ona göre hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Beşiktaş maçının motivasyonu ile beraber devam edecek. Biz yine istediğimiz oyunu, gün be gün oynayarak rakiplerimize kabul ettiren bir Başakşehir olarak lige hazırlanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SORUSUNA FENERBAHÇE GÖNDERMELİ CEVAP

Transferle ilgili bir çalışma yapmadığına değinen Emre Belözoğlu, "Birçok şeyin konuşulması herhalde benim geçmişte yapmış olduğum görevle alakalı gündeme geliyor. Benim hiçbir çalışmam olmadı. Yavaş yavaş bu haftadan itibaren scoutlarımızla beraber oturup değerlendirmeler yapacağız. Önümüzdeki sene de yine genç ve dinamik takım olma adına hedeflerimiz var. Gençleşmemiz gerekiyor. Kadromuz geniş. Sadece transferi oyuncu almak olarak da görmemeniz lazım. Mevcut kadronun güçlü bir kadro olduğunu düşünüyoruz. Bazı haberlerin çıkmasını da doğal karşılıyorum. Geçmişteki pozisyonumdan dolayı. Hiçbir çalışmamız olmadı. Daha zamanımız var. Biz de takıma yeni dahil olduk" ifadelerini kullandı.



