Emre Belözoğlu'ndan görülmemiş Galatasaray itirafı! ''Ben bile böyle bir takıma karşı oynamadım''

Trendyol Süper Lig’de 26. haftasında lider Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı kırmızılılar, 12'de Kerem Demirbay, 14'te Davinson Sanchez ve 39'da Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 kazandı. Maç sonrası konuşan Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın kadro kalitesini övdü.

"GALATASARAY TARİHİNİN EN İYİ KADROSU OLABİLİR"

Emre Belözoğlu, "Kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Galatasaray bu ligin çok üstünde bir takım. Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu olabilir." ifadelerini kullandı.

"BİZİM GİBİ TAKIMLARA KARŞI BUNU RAHATLIKLA UYGULAYABİLİYORLAR"

Emre Belözoğlu, "Öncelikle 15-20 dakikalık periyotta Galatasaray çok baskın oynadı. Çalıştığımız yerler, merkez üzeriydi. Bunu Bayern'e karşı uyguladılar. Bizim gibi takımlara karşı bunu rahatlıkla uygulayabiliyorlar." dedi.

"NE YAZIK Kİ TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜN KADERİ BU"

Emre Belözoğlu, "Ne yazık ki teknik direktörlüğün kaderi bu. Çalıştığımız konular. Duran toplara çalışmıştık. Bugün önemli olan aslında oyunun devamını getirebilmekti. Oyuncu grubu, ilk 2 gol sonrası şok yaşadılar." açıklamasını yaptı.

"BEN BİLE BU KADAR YÜKSEK SEVİYEDE OYUNCULARA KARŞI OYNAMADIM"

Emre Belözoğlu, "Ben bile bu kadar yüksek seviyede oyunculara karşı Süper Lig'de sporcu olarak teknik direktör olarak da oynamadım. Yine de bu kadar basit goller yemeseydik ve oyuna tutunabilseydik işler istediğimiz gibi gidebilirdi. Üzgünüm. Taraftarlarımızdan özür diliyorum." dedi.





