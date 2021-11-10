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Emre Belözoğlu'ndan Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon

10.11.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon sonu Beşiktaş'la mukavelesi bitecek Oğuzhan Özyakup'a Başakşehir talip oldu. Oğuzhan'ı çok isteyen Emre Belözoğlu, transferin ocak ayında bitmesi için devreye girdi ve Oğuzhan Özyakup ile telefonda görüştü.

Emre Belözoğlu'ndan Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon
Oğuzhan Özyakup

Oğuzhan Özyakup

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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İki yönlü orta saha arayan Medipol Başakşehir, Oğuzhan Özyakup ismini gündemine aldı. Emre Belözoğlu, çok beğendiği Oğuzhan'ı Başakşehir'e kazandırmak istiyor. Tecrübeli oyuncu ile telefonda görüşen Emre Belözoğlu, Oğuzhan'a planlarını anlattı ve onu ikna etti.

MUKAVELESİ BİTECEK

Sezon sonu mukavelesi bitecek Oğuzhan Özyakup, orta saha alternatifleri arasında ancak eski performansından uzak. Oğuzhan'ın yıllık kazancı 2 milyon euroya yakın.

KOLAYLIK İSTEYECEK

Emre Belözoğlu, ilişkilerini devreye sokarak Beşiktaş'tan kolaylık talep edecek. Oğuzhan da bu transfere sıcak bakıyor. Milli futbolcunun devre arasında Başakşehir'e gitme ihtimali kuvvetli görülüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Oğuzhan Özyakup Emre Belözoğlu
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