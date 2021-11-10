Emre Belözoğlu'ndan Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon

İki yönlü orta saha arayan Medipol Başakşehir, Oğuzhan Özyakup ismini gündemine aldı. Emre Belözoğlu, çok beğendiği Oğuzhan'ı Başakşehir'e kazandırmak istiyor. Tecrübeli oyuncu ile telefonda görüşen Emre Belözoğlu, Oğuzhan'a planlarını anlattı ve onu ikna etti.

MUKAVELESİ BİTECEK

Sezon sonu mukavelesi bitecek Oğuzhan Özyakup, orta saha alternatifleri arasında ancak eski performansından uzak. Oğuzhan'ın yıllık kazancı 2 milyon euroya yakın.

KOLAYLIK İSTEYECEK

Emre Belözoğlu, ilişkilerini devreye sokarak Beşiktaş'tan kolaylık talep edecek. Oğuzhan da bu transfere sıcak bakıyor. Milli futbolcunun devre arasında Başakşehir'e gitme ihtimali kuvvetli görülüyor.



