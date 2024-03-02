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Emre Belözoğlu'ndan olay yaratan açıklama! ''Morutan bir daha ilk 11'de oynayamaz''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.03.2024 16:36
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki 38. dakikada 10 kişi kalan MKE Ankaragücü, konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Kritik mücadelenin ardından konuşan Emre Belözoğlu'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Emre Belözoğlu'ndan olay yaratan açıklama! ''Morutan bir daha ilk 11'de oynayamaz''
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, ligin son sırasındaki İstanbulspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

EMRE BELÖZOĞLU PATLADI

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Emre Belözoğlu: "Artık net bir şekilde kümede kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde başka bir hedefimiz yok. Bunun dışında hedef düşünen varsa katılmıyorum"

"MORUTAN BİR DAHA İLK 11’DE OYNAYAMAZ"

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Emre Belözoğlu: “Morutan bir daha ilk 11’de oynayamaz. İlk 11’de oynamaya devam ederse kulübe çıkacak ağır bir külfet var. Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. Artık iki kulüp anlaşmadığı sürece 11'de oynayamaz.”

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