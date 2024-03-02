Emre Belözoğlu'ndan olay yaratan açıklama! ''Morutan bir daha ilk 11'de oynayamaz''

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, ligin son sırasındaki İstanbulspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

EMRE BELÖZOĞLU PATLADI

Emre Belözoğlu: "Artık net bir şekilde kümede kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde başka bir hedefimiz yok. Bunun dışında hedef düşünen varsa katılmıyorum"

"MORUTAN BİR DAHA İLK 11’DE OYNAYAMAZ"

Emre Belözoğlu: “Morutan bir daha ilk 11’de oynayamaz. İlk 11’de oynamaya devam ederse kulübe çıkacak ağır bir külfet var. Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. Artık iki kulüp anlaşmadığı sürece 11'de oynayamaz.”





