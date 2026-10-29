Emre Belözoğlu'ndan resmi Fenerbahçe açıklaması!

İsmail Kartal ile yollarını ayıran ve teknik direktör adayları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem hareketliliğini korurken, sarı-lacivertli camiayı yakından tanıyan Emre Belözoğlu'nun adı kulislerde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Kasımpaşa'daki görevine devam eden başarılı teknik adam, Play Spor'a yaptığı açıklamada transfer iddialarına odak noktasını bozmadan net bir kapı araladı.

"BUGÜNDEN BİR ŞEY SÖYLEMEK DOĞRU OLMAZ"

Fenerbahçe ihtimali ve çıkan haberlerle ilgili sorulan soruları yanıtlayan Emre Belözoğlu, "Türkiye Kupası'nda maçımız var, şu an tamamen ona odaklanmış durumdayım. Bugünden bir şey söylemek doğru olmaz" ifadelerini kullanarak şimdilik tüm konsantrasyonunu mevcut takımına verdiğini vurguladı.

KASIMPAŞA'DA BUGÜN KRİTİK MAÇ

Sabah gazetesinde yer alan haber detaylarında da Belözoğlu'nun kulübüyle olan memnuniyetine ve henüz resmi bir teklif almadığına dikkat çekilirken, genç çalıştırıcının yönetimindeki Kasımpaşa bugün saat 18.00'de Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Çorluspor 1947 ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı takımın başında Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen ve kulübüyle sözleşmesi devam eden Belözoğlu'nun bu kritik kupa sınavı sonrasındaki hamleleri spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor