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  4. Emre Belözoğlu'ndan Volkan Konak'a duygusal veda! "Ağabeyim, kuzenim..."

Emre Belözoğlu'ndan Volkan Konak'a duygusal veda! "Ağabeyim, kuzenim..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.03.2025 16:01
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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kuzeni olan Volkan Konak için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunarak ünlü sanatçıya veda etti.

Emre Belözoğlu'ndan Volkan Konak'a duygusal veda! "Ağabeyim, kuzenim..."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kuzeni Volkan Konak için duygusal bir paylaşımda bulunduç

"AĞABEYİM, KUZENİM..."

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kuzeni olan Volkan Konak için, "Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim. Yerin de varlığın da çok ayrıydı, çok üzgünüm. Yüce Mevlam mekanını cennet eylesin sevgili ağabeyim." ifadelerini kullandı.

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Volkan Konak Emre Belözoğlu
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