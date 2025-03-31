Emre Belözoğlu'ndan Volkan Konak'a duygusal veda! "Ağabeyim, kuzenim..."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kuzeni Volkan Konak için duygusal bir paylaşımda bulunduç

"AĞABEYİM, KUZENİM..."

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kuzeni olan Volkan Konak için, "Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim. Yerin de varlığın da çok ayrıydı, çok üzgünüm. Yüce Mevlam mekanını cennet eylesin sevgili ağabeyim." ifadelerini kullandı.