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Emre Belözoğlu Ne olursa olsun ben futbolu çok sevdim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.07.2020 00:46 | Son Güncelleme

Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de aktif futbol kariyerinin son maçı sonrası Emre Belözoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu Ne olursa olsun ben futbolu çok sevdim

Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu’nun açıklamaları…

“Ben böyle duygusal konuşmaları yapmamayı tercih edeceğimi söylemiştim. Bir iki güne kadar gerekli açıklamayı yapacağım. Maç bittikten sonra annemi aradım, önce onunla helalleşmem gerekiyordu. Ne hayal ettiysem fazlası nasip oldu.

Bugün son maçım olabilir ama ne olursa olsun ben futbolu çok sevdim. Galatasaray’da güzel günlerim geçti, Avrupa’da güzel günlerim geçti, Başakşehir’de iyi günlerim geçti. Onları da tebrik ediyorum hak ettikleri bir şampiyonluk kazandılar

Futboldan kopmayacağım, sadece profesyonel futbolculuktan kopacağım. Ben futbola hizmet ettim, bunun karşılığını da aldım. Allah herkese gönlünden geçenin fazlasını nasip etsin.

Fenerbahçe’nin menfaatleri ve ortak hedefleri doğrultusunda başkanımızla oturacağız, konuşacağız. Hayalim, Fenerbahçe’ye altyapıdan birçok oyuncu kazandırmak. Ömer Faruk çok yetenekli bir çocuk, onun dışında diğer genç arkadaşlarımızdan da çok şey bekliyorum.”

‘GİDERAYAK CEZA YEMEYELİM’

Maç sonu yapılan röportajda tecrübeli yıldızın yanına genç Ömer Faruk Beyaz’ın gelmesi istendi ancak sosyal mesafe zorunluluğu nedeniyle görevliler duruma engel oldu. Yaşanan bu olayın ardından yıldız futbolcu Emre Belözğlu bu duruma ‘Giderayak ceza yemesem olmaz mı’ dedi ve ortaya keyifli bir görüntü yansıdı.

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