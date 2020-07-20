Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takımlar 1 sezon sonra şampiyon!

38 yaşındaki deneyimli futbolcunun ayrıldığı takımlar bir sezon sonra şampiyonluk yaşadı.
Belözoğlu, 2001'de Galatasaray, 2005'te Inter, 2012'de Atletico Madrid ve 2019'da Başakşehir'den ayrılmıştı. Bu takımlar Belözoğlu'nun ayrılığından 1 sezon sonra şampiyonluk kazandı.
Öte yandan Emre Belözoğlu kariyerinde 4 kez Galatasaray ve 2 kez de Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
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