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Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takımlar 1 sezon sonra şampiyon!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.07.2020 11:52 | Son Güncelleme

Sezon başında Medipol Başakşehir'den ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Emre Belözoğlu'nun kariyerinde ilginç bir detay ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takımlar 1 sezon sonra şampiyon!

38 yaşındaki deneyimli futbolcunun ayrıldığı takımlar bir sezon sonra şampiyonluk yaşadı.

Belözoğlu, 2001'de Galatasaray, 2005'te Inter, 2012'de Atletico Madrid ve 2019'da Başakşehir'den ayrılmıştı. Bu takımlar Belözoğlu'nun ayrılığından 1 sezon sonra şampiyonluk kazandı.

Öte yandan Emre Belözoğlu kariyerinde 4 kez Galatasaray ve 2 kez de Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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