Emre Belözoğlu'nun ilk transferi belli oldu! Devre arası operasyon

Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir kadro yapısıyla yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yönetime sunduğu transfer raporu doğrultusunda çalışmalar hız kazandı. Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyetle moralli bir milli araya giren sarı-lacivertliler, savunma ve orta saha hatları için dünya çapında ve potansiyelli isimleri mercek altına aldı.

SAVUNMAYA YABANCI KONTENJANINA UYUMSUZ YETENEK: MASSIRE SYLLA

Stoper hattına geleceğe yatırım yapacak +4 yabancı kuralına uygun genç bir takviye planlayan sarı-lacivertlilerde ilk hedefin Massire Sylla olduğu kaydedildi. Belçika Ligi ekiplerinden US Gilloise formasıyla dikkat çeken 21 yaşındaki savunmacı için, Belçika'da Westerlo'nun 2. başkanlığını yürüten eski Fenerbahçeli yönetici Hasan Çetinkaya'nın da olumlu referans verdiği öne sürüldü.

ORTA SAHADA BOMBA HEDEF: DANILO DOS SANTOS

Fenerbahçe'nin scout ekibinin uzun süredir Brezilya'da takip ettiği ve teknik heyetten tam puan alan 1 numaralı orta saha adayı ise Botafogo forması giyen Danilo oldu. Daha önce Brezilya Milli Takımı'nda 11 kez görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 39 resmi maçta ürettiği 13 gol ve 3 asistle skorer kimliğini de ön plana çıkardı.

BOTAFOGO'NUN TALEBİ 40 MİLYON EURO

Arsenal, Newcastle ve Atalanta gibi Avrupa devlerinin radarında yer alan Sambacı yıldız için İtalyan ekibi Atalanta'nın 22+8 milyon euro'luk resmi teklifle kapıyı çaldığı, ancak Brezilya kulübünün net 40 milyon euro talep ettiği belirtildi. Kesenin ağzını açmaya hazırlanan Fenerbahçeli yetkililerin, ocak ayında yaşanacak gelişmeler doğrultusunda resmi temasları sıkılaştırması bekleniyor.