Alexander Sörloth bu sefer imzayı atıyor! Bonservisi belli oldu

Atletico Madrid'de forma giyen deneyimli santrfor Alexander Sörloth'un geleceği, Avrupa transfer pazarının hareketli gündem maddelerinden biri haline geldi. Calcio Mercato'da yer alan haberlere göre; daha önce de Norveçli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Juventus, ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

ATLETICO MADRID'DE MUTLU ANCAK SÜRE ALAMIYOR

İspanyol ekibinde kariyerine devam eden 30 yaşındaki futbolcunun kulübünde huzurlu olduğu ancak sahada yeterli süre alamadığı için takımdan ayrılma fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 30 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis beklentisi olan Atletico Madrid yönetiminin, bu sezon az süre alması ve sözleşmesinin sonuna yaklaşılması nedeniyle ara transferde fiyat indirimine gitmesi bekleniyor.

BU SEZON HENÜZ SKOR KATKISI ÜRETEMEDİ

2026/27 sezonunda Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda sadece 6 maça çıkan ve toplamda 155 dakika sahada kalabilen Sörloth, henüz gol veya asist üretemedi. Düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen tecrübeli golcünün, Juventus'un devre arasındaki hamlesiyle birlikte İtalya Serie A yolunu tutup tutmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.