Emre Belözoğlu'nun yeni adresi için flaş teklif! Görüşmeler resmen başladı...

Süper Lig ekiplerinden Emre Belözoğlu’nun kısa süre içerisinde yeni takımının açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde kötü gidişatın faturasını teknik direktör Selçuk Şahin'e kesen Eyüpspor yönetimi, Antalyaspor ile yollarını ayıran Emre Beleözoğlu’na resmi teklif iletti.

EYÜPSPOR TEKLİF YAPTI!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun sıcak haberine göre; Eyüpspor dün teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüştü ve teklif yaptı. İstanbul ekibi, Belözoğlu’nun vereceği yanıtı bekliyor. Emre Belözoğlu henüz kararını vermedi.

İKNALAR YETMEDİ! AYRILIK GELDİ…

Antalyaspor ile Çaykur Rizespor’a 5-2 yenilen teknik direktör Emre Belözoğlu, bu mağlubiyetin ardından takımdan ayrılmak istediğini belirtmişti. Başkan ve yönetim kurulunun ikna çabalarına rağmen kararından vazgeçmeyen genç teknik adam istifasını sunarak takımdan ayrıldı.