SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Emre Belözoğlu, 'Planımda yoksun' diyerek kadro dışı bırakmıştı! Galatasaray'a ilaç olacak: Hasan Ali Kaldırım!

Emre Belözoğlu, 'Planımda yoksun' diyerek kadro dışı bırakmıştı! Galatasaray'a ilaç olacak: Hasan Ali Kaldırım!

12.01.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmiş ve üst üste 7. galibiyetini almıştı. Sarı - kırmızılılarda derbi galibiyetinin sevinci yaşanırken, bir yandan da transfere odaklanıldı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun "Çalışma anlayışımızın aynı olmadığımızı düşündüğümden, net bir şekilde düşüncemi söyledim." diyerek kadro dışı bıraktığı Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray'ın gündemine geldi. İşte detaylar...

Emre Belözoğlu, 'Planımda yoksun' diyerek kadro dışı bırakmıştı! Galatasaray'a ilaç olacak: Hasan Ali Kaldırım!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak sarı - lacivertliler ile puan farkını 4'e yükseltmişti. Zirveyi bırakmak istemeyen ve sezon sonunda hedeflediği şampiyonluğa ulaşmayı planlayan sarı - kırmızılılar, transfer için de harekete geçti.

Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya gelmiş ve turuncu - lacivertliler müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise maç sonunda yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurmuştu.

"NET BİR ŞEKİLDE DÜŞÜNCEMİ SÖYLEDİM"

AA-20220912-28879979-28879976-BESIKTAS_MEDIPOL_BASAKSEHIR (Large)

Genç çalıştırıcı, Hasan Ali Kaldırım ve Alexandru Epureanu'nun kadro dışı bırakıldığını şu sözlerle açıklamıştı: "Hasan Ali ile çalışma anlayışımızın aynı olmadığımızı düşündüğümden, kendisini kamp sonu telefonla arayıp net bir şekilde düşüncemi söyledim. Epureanu ile alakalı da kendisini düşünmediğimi ilettim. Kampın ilk etabında bizle beraberlerdi. Aldığım kararların 7-0'a bağlı olduğunu konuşmak, az önce konuştuğum konulara hizmet etmekten öteye gitmiyor."

GALATASARAY'DAN FLAŞ HAMLE

dd3876aec56d40a9a5bdf930703aeb9e

Emre Belözoğlu'nun bu açıklaması sonrasında iki futbolcunun kadro dışı kalması nedeniyle takımdan ayrılmaları beklenirken Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmayı planlayan ve sol bek bölgesini yerli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı - kırmızılılar, Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

f74d775f4fa24b469447855b8fef1e5c

Oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayan Galatasaray'ın şartların uygun olması halinde milli sol beke imza attıracağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE DE OYNADI

4354441f0b84462fbff194acdc7af949

Daha önce Fenerbahçe'de de top koşturan Hasan Ali Kaldırım, sarı - lacivertli formayla 1'er kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 15 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmza artık an meselesi! Galatasaray transferi bitiriyor! İmza artık an meselesi! Galatasaray transferi bitiriyor!
Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladıAtletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş... Vincent Aboubakar bombası patlıyor!Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş... Vincent Aboubakar bombası patlıyor!
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Başakşehir Hasan Ali Kaldırım Emre Belözoğlu haberler galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak bıraktı spor tot n dakika haberleri spor to alexand iyet başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı itirafı şaşırttı! 'Gerçeği yansıtmıyor'

Müge Anlı itirafı şaşırttı! 'Gerçeği yansıtmıyor'

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Ukrayna'ya büyük destek! "Bunu uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar"

Ukrayna'ya büyük destek! "Bunu uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar"

Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi...

Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi...

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.