Emre Belözoğlu, 'Planımda yoksun' diyerek kadro dışı bırakmıştı! Galatasaray'a ilaç olacak: Hasan Ali Kaldırım!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak sarı - lacivertliler ile puan farkını 4'e yükseltmişti. Zirveyi bırakmak istemeyen ve sezon sonunda hedeflediği şampiyonluğa ulaşmayı planlayan sarı - kırmızılılar, transfer için de harekete geçti.

Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya gelmiş ve turuncu - lacivertliler müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise maç sonunda yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurmuştu.

"NET BİR ŞEKİLDE DÜŞÜNCEMİ SÖYLEDİM"

Genç çalıştırıcı, Hasan Ali Kaldırım ve Alexandru Epureanu'nun kadro dışı bırakıldığını şu sözlerle açıklamıştı: "Hasan Ali ile çalışma anlayışımızın aynı olmadığımızı düşündüğümden, kendisini kamp sonu telefonla arayıp net bir şekilde düşüncemi söyledim. Epureanu ile alakalı da kendisini düşünmediğimi ilettim. Kampın ilk etabında bizle beraberlerdi. Aldığım kararların 7-0'a bağlı olduğunu konuşmak, az önce konuştuğum konulara hizmet etmekten öteye gitmiyor."

GALATASARAY'DAN FLAŞ HAMLE

Emre Belözoğlu'nun bu açıklaması sonrasında iki futbolcunun kadro dışı kalması nedeniyle takımdan ayrılmaları beklenirken Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmayı planlayan ve sol bek bölgesini yerli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı - kırmızılılar, Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayan Galatasaray'ın şartların uygun olması halinde milli sol beke imza attıracağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE DE OYNADI

Daha önce Fenerbahçe'de de top koşturan Hasan Ali Kaldırım, sarı - lacivertli formayla 1'er kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 15 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

