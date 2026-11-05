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Avrupa'da Beşiktaş ve Trabzonspor sahnede... Maçlar nasıl sonuçlanır?

Avrupa kupalarında heyecan dorukta... Beşiktaş, deplasmanda İskoçya ekibi Celtic'e konuk olurken; Trabzonspor, Almanya temsilcisi Freiburg karşısında galibiyet arayacak. İki temsilcimiz de Avrupa’da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Peki sizce bu akşamki maçlar nasıl sonuçlanır?

Avrupa'da Beşiktaş ve Trabzonspor sahnede... Maçlar nasıl sonuçlanır?
Devrim Karadağ

Gözler bu akşam Beşiktaş ve Trabzonspor’un oynayacağı karşılaşmalara çevrildi. Türk futbolunun iki önemli temsilcisi, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmak için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ ZORLU DEPLASMANDA

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, lig aşamasının dördüncü haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile karşı karşıya gelecek. TGlasgow'daki Celtic Park'ta oynanacak mücadele saat 23.00’de başlayacak.

Siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

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TRABZONSPOR, FREİBURG'U KONUK EDECEK

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor ise Alman ekibi Freiburg'u sahasında konuk edecek. Papara Park’ta saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada bordo-mavililer, Avrupa’daki puan mücadelesini galibiyetle sürdürmek istiyor.

Mynet Anket Sizce bu akşamki Trabzonspor-Freiburg maçı nasıl sonuçlanır?
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Sizce bu akşamki Trabzonspor-Freiburg maçı nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor kazanır.
Freiburg kazanır.
Berabere biter.
Bu anket 3 saat 31 dakika sonra sonlanacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor beşiktaş
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