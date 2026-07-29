SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir

RAMS Başakşehir, Umut Bozok’u transfer etti

RAMS Başakşehir, geçtiğimiz sezon Eyüpspor’da forma giyen 29 yaşındaki forvet Umut Bozok’u kadrosuna kattığını duyurdu.

RAMS Başakşehir, Umut Bozok’u transfer etti

Başakşehir, yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Eyüpspor formasıyla sergilediği performansla takımının Süper Lig’de kalmasına önemli katkı veren 29 yaşındaki forvet Umut Bozok’u transfer etti. Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklamada, serbest oyuncu statüsünde bulunan Bozok ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

RAMS Başakşehir, Umut Bozok’u transfer etti 1

Geride kalan sezonda Eyüpspor formasıyla Trendyol Süper Lig’de 32 maça çıkan Umut Bozok, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Bozok 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa formasıyla kaydettiği 20 golle de Süper Lig’de gol kralı oldu.
29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Fransa’da Nimes, Lorient ve Troyes’in yanı sıra Türkiye’de Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor formalarını giydi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vincenzo Italiano: "Turu geçmeyi çok istiyoruz"Vincenzo Italiano: "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
Galatasaray'dan Amedspor'a transfer oluyor!Galatasaray'dan Amedspor'a transfer oluyor!
Anahtar Kelimeler:
transfer Umut Bozok medipol başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'

Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'

Muğla'da alevler büyüdü! Fethiye-Antalya yolu kapatıldı; vatandaşlar tahliye edildi

Muğla'da alevler büyüdü! Fethiye-Antalya yolu kapatıldı; vatandaşlar tahliye edildi

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi

1 Ağustos'ta zorunlu: Vatandaşı ilgilendiren 'indirim' düzenlemesi

1 Ağustos'ta zorunlu: Vatandaşı ilgilendiren 'indirim' düzenlemesi

'İyi ki istifa etmişim' Mühendisti, bambaşka meslekte patron oldu

'İyi ki istifa etmişim' Mühendisti, bambaşka meslekte patron oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.