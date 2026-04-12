Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında kavga etti! Stüdyoyu terk etti...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray'ın sürpriz puan kaybı, sadece saha içini değil, spor medyasını da fena karıştırdı. Maçın ardından dijital platformda değerlendirmeler yapılan Sporcast YouTube kanalında, Türk spor basınının önde gelen iki ismi arasında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir tartışma yaşandı.

"SENİN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM!"

Galatasaraylı kimliğiyle tanınan eski futbolcu Evren Turhan ile Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen spor yazarı Emre Bol arasındaki futbol tartışması, kısa sürede çığırından çıkarak kişisel hakaretlere dönüştü.

Karşılıklı atışmaların dozunun arttığı anlarda Evren Turhan'ın, "Senin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum merak etme sen!" şeklindeki sert çıkışı, stüdyodaki ipleri tamamen kopardı.

"BANA LAN DİYEMEZSİN, TERBİYESİZ HERİF!"

Turhan'ın bu sözleri üzerine adeta çılgına dönen Emre Bol, canlı yayında olduklarını umursamadan çok sert bir reaksiyon gösterdi. Masaya vurarak sesini yükselten Bol, rakibine "Bana terbiyesiz diyemezsin! Bana LAN diyemezsin! Terbiyesiz herif" diyerek bağırdı.

Sinirlerine hakim olamayan deneyimli gazeteci, bu ağır sözlerin hemen ardından mikrofonunu çıkararak canlı yayında stüdyoyu terk etti. Kameralara saniye saniye yansıyan bu inanılmaz kavga, sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olayı oldu.