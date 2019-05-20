Emre Demir, ligin en genç oyuncusu oldu

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 33.haftasında Akhisarspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılı takımın maç kadrosunda bulunan 2004 doğumlu Emre Demir, kupa maçından sonra lig maçında da görev aldı. Akhisarspor maçının 87.dakikasında Sakıb Aytaç’ın yerine oyuna dâhil olan Emre Demir ligin en genç oyuncusu ünvanına sahip oldu.
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