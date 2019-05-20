SPOR

Emre Demir, ligin en genç oyuncusu oldu

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 20.05.2019 09:20 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2004 doğumlu oyuncusu Emre Demir, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu oldu.

Emre Demir, ligin en genç oyuncusu oldu

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 33.haftasında Akhisarspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılı takımın maç kadrosunda bulunan 2004 doğumlu Emre Demir, kupa maçından sonra lig maçında da görev aldı. Akhisarspor maçının 87.dakikasında Sakıb Aytaç’ın yerine oyuna dâhil olan Emre Demir ligin en genç oyuncusu ünvanına sahip oldu.

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