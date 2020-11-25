Emre Karayel ile Gizem Demirci'den balayı pozu

Temmuz ayında Gizem Demirci ile nişanlanan Emre Karayel, hafta sonu aile üyeleri ve yakın dostlarının da katıldığı bir törenle dünya evine girdi.

Emre Karayel'in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat gelinin şahitliğini Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı.

Çift, nikah sonrası balayı için Bodrum'a gitti.

"HAFTAYA EVLİ BAŞLADIK"

Eşi ile keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Karayel, önceki gün deniz kenarında çekildikleri kareyi "Haftaya evli ve mutlu başladık" notuyla paylaştı.



48 yaşındaki oyuncunun eşi ile verdiği poz takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

