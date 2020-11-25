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Emre Karayel ile Gizem Demirci'den balayı pozu

25.11.2020 10:21 | Son Güncelleme:
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Emre Karayel ile Gizem Demirci'den balayı pozu

Oyuncu ve sunucu Emre Karayel, hafta sonu bir süredir aşk yaşadığı iç mimar Gizem Demirci ile evlenmişti. Nikah sonrası eşi ile soluğu Bodrum'da alan Karayel, balayı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Temmuz ayında Gizem Demirci ile nişanlanan Emre Karayel, hafta sonu aile üyeleri ve yakın dostlarının da katıldığı bir törenle dünya evine girdi.

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Emre Karayel'in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat gelinin şahitliğini Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı.

Çift, nikah sonrası balayı için Bodrum'a gitti.

Emre Karayel ve Gizem Demirci evlendi! Paylaşımlarına beğeni yağdıEmre Karayel ve Gizem Demirci evlendi! Paylaşımlarına beğeni yağdı

"HAFTAYA EVLİ BAŞLADIK"

Eşi ile keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Karayel, önceki gün deniz kenarında çekildikleri kareyi "Haftaya evli ve mutlu başladık" notuyla paylaştı.

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48 yaşındaki oyuncunun eşi ile verdiği poz takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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