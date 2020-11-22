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Emre Karayel ve Gizem Demirci evlendi! Paylaşımlarına beğeni yağdı

22.11.2020 10:48 | Son Güncelleme:
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Emre Karayel ve Gizem Demirci evlendi! Paylaşımlarına beğeni yağdı

Oyuncu ve sunucu Emre Karayel, uzun süredir birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci dünya evine girdi. Karayel, nikah sonrası, "Uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu ama evliliğe giden birlikte bir ömüre başladık" ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu Emre Karayel, temmuz ayında nişanlandığı iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturdu. Çiftin dün akşam Beylerbeyi'ndeki bir otelde gerçekleşen düğününe aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

Emre Karayel'in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat gelinin şahitliğini Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı.

Nikah sonrası basın mensuplarına kouşan Karayel, "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu ama evliliğe giden birlikte bir ömüre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Corona sebebiyle aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız" dedi.

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Çift, balayı için Bodrum’u tercih ettiklerini açıkladı.

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Karayel ve eşi, düğün fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Bu güzel günümüzde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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