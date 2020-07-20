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Emre Kılınç G.Saray'a imza atacak!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.07.2020 10:18 | Son Güncelleme

Ne Fenerbahçe'nin araya girmesi ne de daha yüksek teklifler... Emre Kılınç, Galatasaray'a verdiği sözü tuttu ve resmi imza için artık geri sayımda. Taraflar arasındaki anlaşmayı ise bizzat Sivas'ın hocası Çalımbay açıkladı.

Emre Kılınç G.Saray'a imza atacak!

Galatasaray artık Emre Kılınç transferi için gün sayıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın devre arasında Mert Hakan Yandaş ile birlikte anlaştığı Emre, Sivasspor'daki takım arkadaşının aksine, Fenerbahçe'den gelen daha yüksek teklifi elinin tersiyle itti ve sözünü tuttu.

25 yaşındaki kanat oyuncusu da, resmi imzayı atmak için ligin bitmesini bekliyor. Taraflar arasında gerçekleşen anlaşmayı, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay bizzat açıkladı. Çalımbay ayrıca Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye, Fatih'in de Beşiktaş'a gideceğini dile getirdi.

EMRE AKBABA 10 NUMARAYI ALACAK

Sağ kanadı Emre Kılınç'a teslim edecek olan Sarı-Kırmızılılar, Belhanda'nın sırtındaki 10 numarayı da Emre Akbaba'ya verecek.

Göztepe maçında 3 yıl aradan sonra Galatasaray'ın ilk frikik golüne imzasını atan Akbaba, iyi bir sezon başı kampı geçirerek, eski gücüne kavuşmayı ve Cim Bom'u yukarılara taşımayı hedefliyor. Böylece iki Emre, tam da yabancı sınırının uygulanacağı yeni sezonda Galatasaray'ı sırtlamaya çalışacak. (AKŞAM)

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