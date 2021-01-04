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Emre Kılınç ve Karim Hafez PFDK'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.01.2021 18:20 | Son Güncelleme

Galatasaraylı Emre Kılınç ve Yeni Malatyasporlu Karim Hafez PFDK'ya sevk edildi.

Emre Kılınç ve Karim Hafez PFDK'da

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

1- YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN'ın 02.01.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.01.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi MAHMUT RECEVİK'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu EMRE KILINÇ'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
emre kılınç in cezasını iptal edin hiç olmazsa bir maça indirin ayıptır günahtır o kadar gs nin ekmeğinden yediniz suyundan içtiniz o kadar terimin dayağıni yediniz
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