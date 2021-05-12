Emre Kocadağ: Şampiyonluk Göztepe maçına kaldı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-1 mağlup oldukları Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hala avantajın kendilerinde olduğunu belirten Kocadağ, "Tabii lig çok ilginç bir hal aldı bugün itibariyle. Sene başından beri aslında Beşiktaş yönetimine geldiğimiz günden beri zorlu bir mücadele verdik. Bununla alakalı öncelikle başkanımıza, yönetim kuruluna, camiamıza, pandemi sürecinde ciddi efor sarf eden teknik ekibe, futbolculara teşekkür ediyorum. Zor bir sezon oldu. Tüm takımlar adına zor bir sezon geçirdik. Sıkışık takvim, futbolcu sağlığının zorlandığı, tüm ekiplerin ciddi efor verdiği bir sezon oldu. İyisiyle kötüsüyle son haftaya geldik. İnanılmaz bir çekişme var. Elimize bitirme fırsatı birçok kez geldi ama değerlendiremedik. Göztepe maçına kaldı şampiyonluk. Cuma günü İzmir’e gidiyoruz. 4 gün içinde iki maç ve iki kupa var Beşiktaş’ı bekleyen. Her şey bizim elimizde. Beşiktaş camiasına taraftarına buradan seslenmek istiyorum. Büyük bir emek var. Zorluklarla savaşan bir yönetim var. Ben Beşiktaş takımının lig şampiyonluğunu hak ettiğini düşünüyorum. Bütün kamuoyu böyle düşünüyor. Bugün olmadı ama hala avantaj bizde. Cumartesi günü Allah’ın izniyle bu takım şampiyon olacak. Biz inancımızı kaybetmedik. Soyunma odasında hocamızla da konuştuk. Oyuncuların da morali yüksek. Bugün iyi oynadık diyemem ama sonuçta bir 90 dakika ve ucunda bir kupa var. Bu işi buraya kadar getiren oyuncu ve teknik ekibin, bizim söylediğimiz sözleri yere düşürmeyeceğine inanıyorum. Allah’ın izni ile şampiyon olacağız. Avantaj bizde. Cuma günü inşallah güzel bir yolculuğa çıkacağız, Beşiktaşlılar buna inansın" ifadelerini kullandı.