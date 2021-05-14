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Emre Kocadağ: Şampiyonluk için geldik

14.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Göztepe maçı öncesinde konuştu.

Emre Kocadağ: Şampiyonluk için geldik

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Göztepe ile son hafta oynayacakları kritik maç öncesinde İzmir'e indikten sonra açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, "Zor süreçlerden buraya geldik, nasip buraya kadar gelmekmiş. İnşallah şampiyonlukla süsleriz. İzmir bize hep uğurlu geldi. Takımın ruh hali gayet iyi, sakat oyuncular da takımla olmak istedi, arkadaşlarına destek olacak. Takım halinde inşallah buradan kupayla döneceğiz. Şampiyonluk için geldik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, 15 Mayıs Cumartesi 20:30'da deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe
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