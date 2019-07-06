Emre Mor, Celta Vigo'da kamp kadrosuna alınmadı

Celta, kamp kadrosunu açıklarken Emre Mor'un olmadığını belirtti. İspanyol ekibi, Emre ile birlikte Hjulsager ve Juan Hernandez'in de kampa alınmadığını belirterek yeni sezonda bu 3 futbolcunun düşünülmediği açıklandı.
Emre Mor, böylece Celta Vigo'da tekrar kadro dışı kalırken takımda kalması artık çok zor gözüküyor. Öte yandan bir diğer Milli futbolcu Okay Yokuşlu, tatilde olması nedeniyle Celta Vigo ayın 8'inde katılacak.
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