SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Emre Mor Kim Boye ile yeniden doğdu!

Emre Mor Kim Boye ile yeniden doğdu!

İSPANYA HABERLERİ  | 15.09.2020 10:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan gönderilen Emre Mor, yaşam koçu Kim Boye sayesinde bir yıldız gibi parlıyor.

Emre Mor Kim Boye ile yeniden doğdu!

Danimarka ekibi Nordsjaelland’da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve Messi’nin varisi olarak gösterilen Emre Mor, Borussia Dortmund macerasının ardından Celta Vigo’ya gitti ancak burada da tutunamayan Emre Mor, geçen sezon başında Galatasaray’a kiralandı, burada da tutunamayınca gönderildi. Sezonun ikinci yarısını Olympiakos da geçirse de Yunan devi de Emre’yi istemedi. Kariyeri büyük bir düşüşe geçen yıldız oyuncu bu sezon yeniden hayata döndü.

İSPANYOL BASINININ MANŞETLERİNİ SÜSLÜYOR

Emre Mor’un futbola dönmesinin sebebi ise Danimarkalı eski futbolcu olan ve şu an futbolculara yaşam koçluğu yapan Kim Boye… Emre ile çalışmaya başlayan Boye, 23 yaşındaki oyuncuya kendi kimliğini hatırlattı ve Emre bu sezon öncesi Celta Vigo ile çıktığı maçlarda harikalar yarattı. İspanyol basını da Emre’nin bu yeniden doğuşunu manşetlerine taşıdı… “lavozdegalicia.es” haberinde Emre’nin kesin kurtuluş için süreklilik göstermesi gerektiği bilgisini paylaştı. (AKŞAM)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Ansu Fati'den tarihi gol!Ansu Fati'den tarihi gol!
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Kampta ilişkiye girdi... tüm detayları anlattı!
Kampta ilişkiye girdi... tüm detayları anlattı!
Hatayspor'dan tarihi galibiyet!
Hatayspor'dan tarihi galibiyet!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Messi'ye tarihi ceza kapıda!
Messi'ye tarihi ceza kapıda!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Galatasaray'da transfer sürprizi
Galatasaray'da transfer sürprizi
Barcelona’da Messi şoku
Barcelona’da Messi şoku
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona'dan flaş yapay zeka hamlesi
Lionel Messi'ye yapay zeka
Emre Mor Kim Boye ile yeniden doğdu!
Emre Mor yeniden doğdu! İşte yıldız ismin sırrı...
La Liga'ya hafta içi maç oynama yasağı
La Liga'ya hafta içi maç oynama yasağı
Barcelona'da kalan Lionel Messi ilk antrenmanına çıktı
Messi ilk antrenmanına çıktı
Ansu Fati tarih yazmaya devam ediyor
Ansu Fati'den tarihi gol!
Luis Suarez, Juventus ile anlaştı!
Tarihi anlaşma! Ronaldo'nun yanına transfer oluyor...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.