Emre Mor kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'den teklif alan Emre Mor kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Emre Mor'un Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan transfer teklifi aldığı iddiaları sonrası genç ismin hayatı merak edildi. Futbolseverlerin Emre Mor'un hayatını, hangi mevkiide oynadığını ve hangi takımda yer aldığını sorgulamaya başladı. Peki Emre Mor kimdir?

EMRE MOR KİMDİR?

Emre Mor, 24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'da dünyaya gelmiştir. Genç isim, Makedonya asıllı anne ile Uşaklı Türk bir babanın çocuğudur. 2022 senesi itibarıyla 24 yaşındadır ve sol ayağı ile futbolu oldukça beğenilmektedir. Futbol kariyerine Danimarka'da ve Lyngby FK takımında başlamıştır. Genç yaşlarda olan forvet oyuncusu sağ kanat mevkiinde oynamaktadır.

2015 Ocak ayında Lyngby kulübü tarafından Emre Mor'un yeteneğinin yetersiz olduğu ifade edilmiştir ve Mor kulüpten ayrılmak durumunda kalmıştır. Ardından Emre Mor bonservissiz olarak Danimarka'nın Farum merkezli futbol kulübü FC Nordsjælland takımında forma giymeyi sürdürmüştür. 2015 yılında Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan isim, 84. dakikada oyuna dahil olmuştur ve böylece ilk maçına çıkmıştır. 28 Şubat 2015 tarihinde ise genç isim Viborg FF ile beraber oynanan maçta kariyerinin ilk golünü atmıştır.

İspanyol kulübü Celta Vigo ile anlaşmıştır. Sonrasında Emre Mor, 2019 senesinin yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 1 seneliğine kiralık olarak anlaşmıştır. 26 Ağustos 2021 tarihinde ise sezon sonuna kadar Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e kiralanmıştır. Emre Mor, şimdilerde kariyerini Karagümrük'te sürdürmektedir.



