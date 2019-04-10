Emre Mor özel hayatı ve davnanışlarıyla futboldan uzak kaldı

Saha içinden çok, saha dışında yaptıklarıyla gündeme geldi.

Emre Mor bunu da yaptı

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Emre Mor (21), geçtiğimiz yıllarda yeteneğiyle herkesi etkilemişti.

Emre Mor... Yeni Messi olarak da anılıyordu. Ancak özel hayatındaki tercihleri düşüşe geçmesine neden oldu.

Genç oyuncu ilk olarak kariyerinde büyük bir başarı olmamasına rağmen kendisine özel yaptırdığı tahtla poz verdi.

Mercedes ve Audi gibi pahalı arabaların sahibi oldu.

Emre Mor'un kaldığı villaya aylık 22 bin euro (140 bin lira) kira verdiği öğrenildi.

İspanyol medyası genç oyuncunun futbola yoğunlaşması gerektiğini vurguladı.