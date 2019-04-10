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Emre Mor özel hayatı ve davnanışlarıyla futboldan uzak kaldı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Emre Mor, geçtiğimiz yıllarda yeteneğiyle herkesi etkimişti ancak sonrasındaki özel hayatı ve disiplinsiz davranışları bu yeteneğini adeta köreltti.

Saha içinden çok, saha dışında yaptıklarıyla gündeme geldi.

Emre Mor bunu da yaptı

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Emre Mor (21), geçtiğimiz yıllarda yeteneğiyle herkesi etkilemişti.

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Emre Mor (21), geçtiğimiz yıllarda yeteneğiyle herkesi etkilemişti.

Emre Mor... Yeni Messi olarak da anılıyordu. Ancak özel hayatındaki tercihleri düşüşe geçmesine neden oldu.

Emre Mor... Yeni Messi olarak da anılıyordu. Ancak özel hayatındaki tercihleri düşüşe geçmesine neden oldu.

Genç oyuncu ilk olarak kariyerinde büyük bir başarı olmamasına rağmen kendisine özel yaptırdığı tahtla poz verdi.

Genç oyuncu ilk olarak kariyerinde büyük bir başarı olmamasına rağmen kendisine özel yaptırdığı tahtla poz verdi.

Mercedes ve Audi gibi pahalı arabaların sahibi oldu.

Mercedes ve Audi gibi pahalı arabaların sahibi oldu.

Emre Mor'un kaldığı villaya aylık 22 bin euro (140 bin lira) kira verdiği öğrenildi.

Emre Mor'un kaldığı villaya aylık 22 bin euro (140 bin lira) kira verdiği öğrenildi.

İspanyol medyası genç oyuncunun futbola yoğunlaşması gerektiğini vurguladı.

İspanyol medyası genç oyuncunun futbola yoğunlaşması gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz aylarda da genç yeteneğin Brezilyalı model Angelica Perla'ya Mercedes aldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda da genç yeteneğin Brezilyalı model Angelica Perla'ya Mercedes aldığı iddia edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor İspanya La Liga celta vigo a milli futbol takımı Angelica Perla

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
emre mor dan bişey çıkmayacağı çoktan belliydi
Tipik türk işte.
bu hatuna mercedes alinir :)
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