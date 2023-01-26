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Emre Mor'un acısına takım arkadaşları daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe antrenmanında duygusal anlar...

26.01.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Emre Mor'a duygusal bir sürpriz yaban sarı-lacivertliler o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman koşu ile başladı. İstasyon çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertliler, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde durdu. Antrenman öncesi Jorge Jesus, saha içinde bulunan toplantı salonunda futbolcularla bir araya geldi.

EMRE MOR'A DUYGUSAL HEDİYE

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Öte yandan geçtiğimiz hafta köpeğini kaybeden Emre Mor’a çalışma öncesi takım arkadaşları yeni bir köpek hediye etti. Duygusal anlar yaşayan genç oyuncu takım arkadaşlarına teşekkür ederek hediye edilen köpeği sahiplendi.

"SENİ SONSUZA DEK SEVECEĞİM"

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Köpeğini kaybettikten sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emre Mor, "Seni sonsuza dek seveceğim" şeklinde bir yazı yazmıştı.


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