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Emre Mor'un Celta Vigo'da kalması bekleniyor

İSPANYA HABERLERİ  | 12.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

Celta Vigo'da bu sezon başarısız bir sezon geçiren Emre Mor'a yönetimden ikinci bir şans geldi. Genç futbolcunun yeni sezonda da Celta Vigo'da kalması bekleniyor.

Emre Mor'un Celta Vigo'da kalması bekleniyor

İspanya La Liga'da Celta Vigo'da bu sezon kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen ve tekrar antrenmanlara başlayan Emre Mor, buna rağmen bir türlü takıma giremeyince yönetim tarafından da gözden çıkarılmıştı. Ancak Celta Vigo yönetimi genç futbolcu hakkında yeni bir karar aldı.

Celta Vigo'ya transfer olduktan sonra beklenen performansı sergileyemeyen ve kadro dışı bırakıldığı yönündeki haberlerin ardından resmi sosyal medya hesabından bunun yalan olduğunu söyleyen Emre Mor, buna rağmen forma şansı bulamadığı için yönetim tarafından da gözden çıkarılmıştı. Ancak AS gazetesinin haberine göre, Celta Vigo yönetimi Emre Mor'a ikinci bir şans vermeye karar verdi ve genç futbolcunun yeni sezonda da takımda tutulacağı öğrenildi.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor celta vigo İspanya

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