SPOR

Emre Mor Valencia maçının kadrosunda yer almadı!

İSPANYA HABERLERİ  | 25.09.2018 19:49 | Son Güncelleme

İspanya La Liga 6. haftasında Celta Vigo deplasmanda Valencia ile karşı karşıya gelecek. Celta Vigo'da geçtiğimiz sezondan bu yana fazla forma şansı bulamayan ve birçok kez kadro dışı bırakılan Emre Mor, Valencia deplasmanında da kafilede yer almadı.

Emre Mor Valencia maçının kadrosunda yer almadı!

Celta Vigo'da gözden düşen ve bir dönem kadro dışı kaldıktan sonra son haftalarda yedek kulübesinde yer alan milli oyumcumuz Emre Mor, Valencia deplasmanı için belirlenen kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör Antonio Mohamed, Emre Mor yerine başka oyuncuları denemeye karar verdiğini belirtirken; "Emre Mor kendini çok geliştirdi ancak takımın durumunu da ele almalıyız ve kulübeden çözüm üretmek için farklı seçeneklere gitmeliyiz. Yedek kulübesinde çok fazla ofansif oyuncu seçmek istemedim" ifadelerini kullandı.

Bu sezon sadece ilk haftadaki Espanyol maçında 38 dakika süre alan Emre Mor, Celta Vigo'nun daha sonra oynadığı 4 maçta da görev alamadı.

Celta Vigo, 5 hafta sonunda La Liga'da 8 puanla 4. sırada yer alıyor.

Celta Vigo'nun Valencia kafilesi şöyle:

Kaleciler: Sergio Alvarez, Ruben Blanco.

Defans: Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Nestor Araujo Junior Alonso, Junca Kevin, Costas.

Orta Saha: Fran Beltran, Okay Yokuşlu, Lobotka, Brais Mendez, Mathias Jensen

Forvet: Iago Aspas, Pione Sisto, Maxi Gomez, Dennis Eckert
(Sporx)

PARTNERÜnlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!Ünlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!
Real Madrid'in yıldızı Isco apandis ameliyatı olacak!Real Madrid'in yıldızı Isco apandis ameliyatı olacak!
Akhisar'ın rakibi Sevilla fark attıAkhisar'ın rakibi Sevilla fark attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Mor celta vigo Antonio Mohamed

En Çok Okunan Haberler

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Süper Lig'in yıldız oyuncusu Antalyasporlu Ruud Boffin ölümden döndü

Süper Lig'in yıldız oyuncusu Antalyasporlu Ruud Boffin ölümden döndü

Hıncal Uluç Galatasaray'ın Akhisarspor mağlubiyetini değerlendirdi!

Hıncal Uluç Galatasaray'ın Akhisarspor mağlubiyetini değerlendirdi!

Roman Abramovich Chelsea için 3 milyar sterlin istiyor!

Roman Abramovich Chelsea için 3 milyar sterlin istiyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emre Mor Valencia maçının kadrosunda yer almadı!

Emre Mor Valencia maçının kadrosunda yer almadı!

Real Madrid'in yıldızı Isco apandis ameliyatı olacak!

Real Madrid'in yıldızı Isco apandis ameliyatı olacak!

Akhisar'ın rakibi Sevilla fark attı

Akhisar'ın rakibi Sevilla fark attı

Real tek attı, 3 aldı

Real tek attı, 3 aldı

Real Madrid'in yıldızına 8 ay hapis cezası

Real Madrid'in yıldızına 8 ay hapis cezası

Enes Ünal ilk golünü attı!

Enes Ünal ilk golünü attı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.