Emre Mor Valencia maçının kadrosunda yer almadı!

Celta Vigo'da gözden düşen ve bir dönem kadro dışı kaldıktan sonra son haftalarda yedek kulübesinde yer alan milli oyumcumuz Emre Mor, Valencia deplasmanı için belirlenen kadroya dahil edilmedi.
Teknik direktör Antonio Mohamed, Emre Mor yerine başka oyuncuları denemeye karar verdiğini belirtirken; "Emre Mor kendini çok geliştirdi ancak takımın durumunu da ele almalıyız ve kulübeden çözüm üretmek için farklı seçeneklere gitmeliyiz. Yedek kulübesinde çok fazla ofansif oyuncu seçmek istemedim" ifadelerini kullandı.
Bu sezon sadece ilk haftadaki Espanyol maçında 38 dakika süre alan Emre Mor, Celta Vigo'nun daha sonra oynadığı 4 maçta da görev alamadı.
Celta Vigo, 5 hafta sonunda La Liga'da 8 puanla 4. sırada yer alıyor.
Celta Vigo'nun Valencia kafilesi şöyle:
Kaleciler: Sergio Alvarez, Ruben Blanco.
Defans: Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Nestor Araujo Junior Alonso, Junca Kevin, Costas.
Orta Saha: Fran Beltran, Okay Yokuşlu, Lobotka, Brais Mendez, Mathias Jensen
Forvet: Iago Aspas, Pione Sisto, Maxi Gomez, Dennis Eckert
(Sporx)
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